Bilecik Belediyesi Bileciklileri Ankara\'da Tarih ile Buluşturdu

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Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara gezisinde Bilecikliler Ata'nın huzuruna çıktı.

Bir günlük program kapsamında Ankara'yı gezip görme imkanı bulan Bilecikliler, gezilerinde birinci ve ikinci Meclisin yanı sıra Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Bilecik Belediyesi uzman rehberleri eşliğinde tarihi yerleri de gezip görme imkanı bulan vatandaşlar, gezi programından duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Geziye katılanlar ayrıca birçok noktadan hatıra fotoğrafları çekerek, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. - BİLECİK