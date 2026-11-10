Bilecik Belediyesi çalışanları Atatürk\'ün 88. yıl dönümünde saygı duruşunda bulundu

Bilecik Belediyesi çalışanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü nedeniyle belediye bahçesinde saygı duruşunda bulundu.

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünün hüznü yaşandı. 10 Kasım dolayısıyla birçok anlamlı programın hazırlandığı Bilecik Belediyesi'nde çalışanlar saat 9'u 5 geçe belediye bahçesinde iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Belediye Başkan Yardımcıları, birim amirleri ve çalışanlar, Ata'larına olan görevlerini yerine getirdikten sonra görevlerinin başına geçti.

10 Kasım nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Bilecik'te de okul ve kurumların önlerindeki bayraklar yarıya indirildi.