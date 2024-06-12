Bilecik Belediyesi, Çevreyi Kirletenlere Cezai İşlem Uygulayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Belediyesi, Çevreyi Kirletenlere Cezai İşlem Uygulayacak

Bilecik Belediye Başkanlığı, park ve oyun alanlarının korunması ve temiz tutulması için çevreyi kirletenlere ceza işlemi uygulanacağını duyurdu.

12.06.2024 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediye Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirici açıklamada, ortak alanların korunması ve temiz tutulması uyarısı yapılarak, çevreyi kirletenlere ceza işleminin uygulanacağı bilgisi verildi.

Şehirdeki park ve oyun alanlarında çevre kirliliğine dikkat çekilerek, park ve oyun alanlarının korunması gerektiği bilgisinin verildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yarınlarımızın mimarları çocuklarımızın eğlenceli ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla parklarımızda yenileme, düzenleme, bakım ve temizlik çalışmaları belirli takvim dahilinde gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarımız kapsamında ayrıca yeni oyun alanlarını da mahallelerimizdeki çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz. Yeşil Bilecik'imizdeki park ve oyun alanlarının bakımı ve temizliği bizler için çok önemlidir. Bu açıdan çocuklarımız için park ve oyun alanlarını temiz tutmamız ve korumamız çok faydalı olacaktır."

"Yapılacak ihbarlarla çevreyi kirletenlere ceza işlemi uygulanacak"

Açıklamada mahalle sakinlerinin konu hakkında daha duyarlı olmaları istenirken, yapılan ihbarlar ile çevreyi kirletenlere ceza işlemi uygulanacağı belirtilerek, "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını, çevre kirliliği oluşturacak davranışta bulunmamalarını rica ediyoruz. Oyun ve park alanlarında çekirdek ve içecek kutuları gibi atıkların atılmaması, oyun grupları ve oturma banklarının da korunması en temel insani vazifelerimiz arasında yer almaktadır. Belediyenin ilgili birimleri tarafından birçok park ve oyun alanlarında günde iki kez temizlik yapılmaktadır. Ancak bu konudaki fazla mesai, hem iş gücü kaybı hem de kamu mallarının zarar görmesine yol açmaktadır. Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılacak ihbarlar sonucunda çevreyi kirletenlere gerekli ceza işlemi uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Bilecik Belediyesi, Bilecik, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi, Çevreyi Kirletenlere Cezai İşlem Uygulayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Final serisinde Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:09:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi, Çevreyi Kirletenlere Cezai İşlem Uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement