Bilecik Belediyesi, Çocuklar İçin Yeni Oyun Alanları Açtı

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Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocuklar için yeniden hazırlanan iki oyun alanı, çocukların hizmetine açıldı.

Çocukların eğlenceli ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bilecik Belediyesi iki yeni çocuk oyun alanını tamamlayarak, çocukların hizmetine sundu. Beşiktaş ve Pelitözü Mahallelerinde yapılan çocuk oyun alanları; kauçuk zeminleri ve çevre düzenlemesiyle çocukların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda zaman geçirmesini sağlıyor. Mahalle sakinleri ve çocuklar yeni oyun alanlarının yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK