Bilecik Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ürünler Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ürünler Sunuyor

Bilecik Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ürünler Sunuyor

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma kapsamında çölyak hastaları için hazırlanan onlarca ürün, +1 Mutluluk Kafe'de vatandaşların hizmetine sunuldu. Glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlara birçok ürün sunulabiliyor.

09.08.2024 10:47  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma kapsamında çölyak hastaları için hazırlanan onlarca ürün, +1 Mutluluk Kafe'de vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bilecik Belediyesi "Sağlığınızı Önemsiyoruz" düşüncesiyle gerçekleştirilen çalışmayla glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlara birçok ürün sunulabiliyor. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Gülnur Genç Ay, yaptığı açıklamada güzel ve anlamlı bir çalışmayı uygulamaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlimizde yaşayan çölyak hastası vatandaşlarımızın ürünlere erişmede sıkıntılar yaşadıklarını tespit ettik. Bunun üzerine Bilecik Belediyesi olarak, +1 Mutluluk Kafe'de glütensiz gıda standımızı açarak halkımızın hizmetine sunduk. Glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlarımız ve çocuklarını kafemize bekliyoruz."

Vatandaşlar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve kafe çalışanlarına teşekkür etti.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak hastalığı; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı vücudun verdiği alerjik tepki ile ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesine neden olan emilim bozukluğudur. Çölyak aynı zamanda bir ince bağırsak hastalığıdır. Arpa, çavdar, buğday ve irmik gibi tahıllar çölyak hastalığını tetikleyen ana besinlerdir. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bilecik Belediyesi, bilecik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ürünler Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:47 PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray’a ceza verdi PFDK, Süper Kupa maçındaki olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza verdi
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ürünler Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement