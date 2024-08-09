Bilecik Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Ürünler Sunuyor

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Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma kapsamında çölyak hastaları için hazırlanan onlarca ürün, +1 Mutluluk Kafe'de vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bilecik Belediyesi "Sağlığınızı Önemsiyoruz" düşüncesiyle gerçekleştirilen çalışmayla glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlara birçok ürün sunulabiliyor. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Gülnur Genç Ay, yaptığı açıklamada güzel ve anlamlı bir çalışmayı uygulamaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlimizde yaşayan çölyak hastası vatandaşlarımızın ürünlere erişmede sıkıntılar yaşadıklarını tespit ettik. Bunun üzerine Bilecik Belediyesi olarak, +1 Mutluluk Kafe'de glütensiz gıda standımızı açarak halkımızın hizmetine sunduk. Glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlarımız ve çocuklarını kafemize bekliyoruz."

Vatandaşlar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve kafe çalışanlarına teşekkür etti.

Çölyak hastalığı nedir?

Çölyak hastalığı; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı vücudun verdiği alerjik tepki ile ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesine neden olan emilim bozukluğudur. Çölyak aynı zamanda bir ince bağırsak hastalığıdır. Arpa, çavdar, buğday ve irmik gibi tahıllar çölyak hastalığını tetikleyen ana besinlerdir. - BİLECİK