Bilecik Belediyesi Eğitime Destek Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Eğitime Destek Kursları Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi Eğitime Destek Kursları Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi'nde düzenlenen kurslarda yüzlerce öğrenci eğitim alıyor. Matematik müzesinde eğlenceli şekilde matematik dersleri verilen kurslarda ayrıca rehberlik hizmeti de sunuluyor. Ücretsiz olarak verilen kurslar sayesinde öğrenciler yeni arkadaşlıklar kuruyor ve sosyal faaliyetlere katılıyor. Ayrıca Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve hayat bilgisi dersleri de veriliyor.

27.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:42
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Bilecik Belediyesi eğitime destek kursları devam ediyor.

Eğitim ve çocuklara yönelik anlamlı çalışmalara katkıların verildiği Bilecik Belediyesi'nde, düzenlenen kurslarda yüzlerce öğrenci ağırlanıyor. Bilecik Belediyesi Bilgi Evi'ndeki matematik müzesinde matematik derslerinin eğlenceli şekilde öğretildiği kurslarda 240 öğrenci eğitim alıyor. 'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' sloganıyla verilen eğitimlerde ayrıca rehberlik hizmeti de öğrencilere sunuluyor. Uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak verilen kurslar kapsamında öğrenciler yeni arkadaşlıklar kurmanın yanı sıra sosyal faaliyetlerde de bir araya gelme imkanı buluyor. Eğitime Destek Kursları kapsamında ayrıca 7-14 yaş arası Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve hayat bilgisi dersleri de veriliyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Eğitime Destek Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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