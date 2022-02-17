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Bilecik Belediyesi haşereye göz açtırmıyor - Son Dakika

Bilecik Belediyesi haşereye göz açtırmıyor

17.02.2022 10:30
Bilecik Belediyesi haşereye göz açtırmıyor

Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte larva ilaçlama çalışmalarına başladı.

Havaların yavaş yavaş ısınması ve baharın yaklaşmasıyla birlikte dört bir yandan bahar hazırlıklarını sürdüren Bilecik Belediyesi, haşere ile mücadelede çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler, ilk etapta muhtemel sinek üreme alanlarının keşif çalışmalarını tamamlayarak önlem alınacak noktaları belirledi. Tüm mahallelerde belirlenen noktaların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde özel olarak hazırlanan kimyasal solüsyonlarla ilaçlanmasına başlandı. Etkin şekilde yapılan ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesi sağlanacak.

"Bu hafta itibariyle de larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarımızı hızlandırdık"

Bahar hazırlıklarını dört bir koldan devam ettirdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Semih Şahin, "Baharın yaklaşmasıyla şehrimizin her bir noktasında çalışmalarımızı hızlandırdık. Bahar hazırlıklarımızı yeşil alanlardan parklara, orta refüjlerden haşere ile mücadeleye kadar oldukça kapsamlı bir çalışma ile sürdürüyoruz. Bu hafta itibariyle de larva ile mücadele ve ilaçlama çalışmalarımızı hızlandırdık. İlaçlama çalışmalarımız periyodik olarak aralıksız sürecek. Vatandaşlarımızın bahar ayını en huzurlu şekilde karşılamaları için çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik Belediyesi haşereye göz açtırmıyor

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Kimyasal, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi haşereye göz açtırmıyor - Son Dakika


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