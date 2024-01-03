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Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi'nde Çocuklara Kitap Okuma Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi'nde Çocuklara Kitap Okuma Eğitimi Veriyor

Bilecik Belediyesi, Matematik Müzesi'nde düzenlediği eğitime destek kurslarıyla bir araya gelen çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor. 'Eğitime Destek' ve 'Matematik Kursu' çerçevesinde toplam 180 öğrenci, bir ayda en az 500 sayfa kitap okuyarak eğitimlerine katkı sağlıyor. Bilecik Belediyesi, çocuklara yönelik çalışmalarına yeni yılda da devam edeceğini açıkladı.

Bilecik Belediyesi Matematik Müzesi\'nde Çocuklara Kitap Okuma Eğitimi Veriyor
03.01.2024 - 11:15,
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Bilecik Belediyesi tarafından Matematik Müzesi'nde eğitime destek kursları çerçevesinde bir araya gelen çocuklar, kitap okudu.

Eğitime ve çocuklara yönelik çalışmalara destek vermeye devam eden Bilecik Belediyesi, Matematik Müzesi'nde yüzlerce çocuğu birbirinden faydalı aktivite ile buluşmaya devam ediyor. Faydalı ve renkli görüntülerin yaşandığı 'Eğitime Destek' ve 'Matematik Kursu' çerçevesinde toplam 180 öğrenciden her birisi bir ayda en az 500 sayfa kitap okumuş oluyor.

Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri tarafından Matematik Müzesi'nde ağırlanan çocuklar, atölye faaliyetleri yanı sıra birbirinden anlamlı çalışmalara katılıyor. 'Matematiğe Dokunmayan Kalmasın' sloganıyla yıl boyunca binlerce öğrencinin ağırlandığı Matematik Müzesinde çocuklar matematik dersini severek öğreniyor. Eğitime Destek ve Matematik kursları kapsamında öğrenciler yeni yılda da birbirinden güzel aktivite ile buluşmaya devam edecek" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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