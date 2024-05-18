Bilecik Belediyesi'nde yeni bürokrat başkan yardımcısı atanması - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nde yeni bürokrat başkan yardımcısı atanması

Bilecik Belediyesi\'nde yeni bürokrat başkan yardımcısı atanması

Bilecik Belediyesi'nde seçilmiş belediye başkan yardımcılarının göreve atanmasının ardından, bürokrat başkan yardımcılığı görevine Bilen Gökten getirildi.

18.05.2024 12:50  Güncelleme: 12:54
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Bilecik Belediyesinde seçilmiş belediye başkan yardımcılarının göreve atanmasının ardından, bürokrat başkan yardımcılığı görevine son olarak Bilen Gökten getirildi.

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, seçilmiş meclis üyelerinin arasından kontenjan adayları Sabri Çobanoğlu ve Yaşar Külhan'ı Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirmişti. Bürokrat başkan yardımcılığı görevine ilk olarak Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan, aynı zamanda 4 dönemdir Ziraat Mühendisleri Odası Bilecik İl Temsilciliği görevini yürüten Güven Sönmez getirildi. Bürokrat başkan yardımcılığı görevine son olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında İhale ve Kesin Hesap Şube Müdür Vekili olarak çalışan Bilen Gökten getirildi. Eskişehir'in Çifteler ilçesinde doğan Gökten, 2002 tarihinde Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladı. 2002-2009 yılları arasında özel sektörde çeşitli projelerde saha mühendisi ve şantiye şefi olarak çalışan Bilen Gökten, 2009-2022 yılları arasında Bilecik İl Özel İdaresinde Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev aldı. Görev aldığı dönemde çok sayıda kamu projesinin ihalesinden yapımına kadar her kademesinde görev aldı. Bilen Gökten son olarak 2022-2024 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında İhale ve Kesin Hesap Şube Müdür Vekili olarak görev yapıyordu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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