Bilecik Belediyesi'nden Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nden Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları

Bilecik Belediyesi\'nden Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde kilit parke taşı ve kaldırım çalışmaları, çatı tamiri, mazgal temizliği ve park korkuluk boyama gibi çeşitli altyapı ve üst yapı hizmetlerine devam ediyor.

15.01.2025 11:17  Güncelleme: 11:19
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Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında altyapı ve üst yapıya dair çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları kapsamında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Selöz 1, İbrahim Bey Caddesi ve Gazipaşa Mahallesi Mazharbey Sokak'ta kilit parke taşı ve kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, Osmangazi (TOKİ) Mahallesi basketbol sahasında çatı tamiri yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca birçok mahallede mazgal temizliği yapılırken Hürriyet Mahallesinde ise Hürriyet Parkı korkuluk boyama çalışması yapıldı.

Belediye Başkanlığına ait birçok tesis ve birimde elektrik ve tesisat yenileme çalışması da yapan ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de çözüme kavuşturmaya devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'nden Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları - Son Dakika

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