Bilecik Belediyesi\'nden Emlak Beyanı Uyarısı: 5 Bin TL Ceza Uygulanacak

Bilecik Belediyesi, tapu devir işlemleri sonrasında yapılması gereken emlak beyanı konusunda vatandaşları uyararak, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 5 bin TL usulsüzlük cezası uygulanacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, alıcıların devir işleminin gerçekleştiği yıl içinde belediyeye başvurarak beyan yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerektiği belirtildi. İlgili kanun maddesi uyarınca; her türlü tapu (konut, arsa, iş yeri, tarla ve benzeri) devir işlemlerinde alıcıların, işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde Bilecik Belediyesi'ne başvurarak emlak beyanında bulunmaları gerektiği aktarıldı. Yetkililer, emlak beyanı sürecine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Bilecik Belediyesi Emlak Servisi'ne başvurabileceğini bildirdi.

Emlak beyanı yapmayanlara 5 bin TL ceza

Konuyla ilgili açıklamada, "Vatandaşlarımızın sahip oldukları her türlü gayrimenkule ilişkin tapu devir işlemlerinde alıcıların, devir işleminin gerçekleştiği yıl içerisinde belediyemizin ilgili birimlerine başvuruda bulunarak emlak beyanını yapmaları gerekmektedir. Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, 5 bin Türk Lirası tutarında usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına, emlak beyanlarını süresi içerisinde belediyemiz emlak servisine başvurarak tamamlamaları önemle duyurulur" denildi. - BİLECİK