Bilecik Belediyesi'nden Kapalı Pazar Düzenlemeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Belediyesi'nden Kapalı Pazar Düzenlemeleri

Bilecik Belediyesi\'nden Kapalı Pazar Düzenlemeleri

Bilecik Belediyesi, esnaf ve vatandaşların kapalı pazara yönelik taleplerini yerine getirerek, pazar alanındaki silinen çizgileri yeniden boyadı ve diğer bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

19.02.2025 10:42  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİLECİK (İHA) – Bilecik Belediyesi esnaf ve vatandaşların kapalı pazara yönelik taleplerini yerine getiriyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi her hafta pazartesi günü kurulan pazar alanında silinen esnaf belirleme alan çizgileri yeniden boyandı. Konu hakkında Bilecik Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İlgili birimleri tarafından kapalı pazarda vatandaşlar ve esnafın dile getirdiği talepler yerine getiriliyor. Geçtiğimiz ay çatısında kapsamlı bakım ve onarım çalışması yapılan kapalı pazarda silinen çizgiler yeniden boyandı. Yağmur ve su giderlerine yönelik düzenlemelerin de yapıldığı kapalı pazarda enerji ve aydınlatma sistemlerine yönelik de gerekli bakım çalışması yapıldığı konusunda bilgilendirildi" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, bilecik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'nden Kapalı Pazar Düzenlemeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:20:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi'nden Kapalı Pazar Düzenlemeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.