Bilecik Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva ikramı yapıldı.
Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve belediye meclis üyeleri vatandaşlara helva ikram etti. Vatandaşların Miraç Kandili'ni kutlayan Başkan Yardımcısı Sönmez, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın iyi dileklerini iletti. Vatandaşlar, yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Sönmez ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik Belediyesi'nden Miraç Kandili İkramı - Son Dakika
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