Bilecik Belediyesi'nden Sivrisinek Mücadelesi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi'nden Sivrisinek Mücadelesi

Bilecik Belediyesi\'nden Sivrisinek Mücadelesi
24.05.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminde sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Su biriken alanlarda yapılan mücadeleler ile haşere popülasyonu azaltılmaya çalışılıyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, birçok noktada ilaçlama yaparak haşere oluşumunu önlemeye çalışıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında dere kenarları, foseptikler, inşaat çevreleri ve asansör boşlukları gibi su biriken alanlarda sivrisinek larva mücadelesi gerçekleştiriliyor. Ayrıca, çöp konteynerleri, kontrolsüz çöp alanları ve hayvan gübrelerinde karasinek larva mücadelesi yürütülüyor.

Su birikintileri sivrisinek oluşumunu artırıyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilendirme metnine göre, bahçelerde sulama amacıyla açık bırakılan kaplar, eski lastikler, kırık şişeler, saksı altlıkları, tıkanmış yağmur olukları ve bodrum katlarında biriken sular sivrisineklerin yumurtalarını bırakmaları için ideal ortam oluşturuyor.

Yetkililer, vatandaşların farkında olmadan sinek popülasyonunu artırmamak adına aşağıdaki tedbirleri almasını öneriyor:

"Tıkanan su kanallarının ıslah edilmesi, bodrum katlarında su birikmesi halinde derhal boşaltılıp kurutulması, inşaat alanlarında ve asansör boşluklarında su birikmesini önleyici tedbirler alınması, Sulama amaçlı su depolarının ağızlarının sıkıca kapatılması, bina giderlerinde oluşan kırık ve çatlakların hızlı şekilde onarılması, su ve kanalizasyon patlaklarından kaynaklanan su birikintilerinin ilgili kuruluşlara bildirilmesi, su birikmesine neden olabilecek eski lastik, kırık şişe, bidon ve saksı gibi materyallerin imha edilmesi."

Bilecik Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdüreceğini duyurarak, vatandaşların alınan tedbirlere destek olmalarının çevresel sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi'nden Sivrisinek Mücadelesi - Son Dakika

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