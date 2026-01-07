Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Belediye Meclis toplantısı - Son Dakika
Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Belediye Meclis toplantısı

Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Belediye Meclis toplantısı
07.01.2026 15:00  Güncelleme: 15:04
Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Meclisi'nde önemli kararlar alındı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başkanlığında yapılan toplantıda, komisyon üyeleri seçildi, borçlanma yetkisi verildi ve çeşitli konular görüşüldü.

Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Belediye Meclisi birinci birleşiminde çeşitli konularda kararlar alındı.

Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Belediye Meclisi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclisin ilk gündem maddesinde 2026 yılında Belediye Meclisinin toplantı günlerinin belirlenmesi oldu. Gündemin ikinci maddesinde bir önceki yıl (2025) gelir ve giderleri ile bunlara hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacak olan Denetim Komisyonun üye sayının belirlenerek, gizli oylama ile belirlenene sayıda üye seçimi oldu. Yapılan oylama üte sayısı 5 kişi olarak belirlendi. Yapılan gizli oylamada CHP'den Nevin Tan, Ayten Gören Dönmez, Gültekin Çalışkan, AK Parti'den İbrahim Sünetci ve MHP'den Kadir Harmandar seçildi. Gündemin 3'üncü maddesinde belediyenin sorumluluk sahasında kalan alanlarda bulunan taşınmazlar esas olmak üzere, belediyeye ait hisseler, tapu tahsis belgesi verilen parseller, imar parseli durumunda olmayan artık parseller ve ihdas edilen taşınmazların alım ve satım işlemleri konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşüldü. Bu gündem oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 4'üncü maddesinde Zab1ta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelinin 2026 yılı aylık maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5'inci gündem maddesinde Meclis Başkan ve üyelerine 2026 yılında ödenecek huzur hakkım belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 6'ıncı maddesinde Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisi Üyeleri arasında görevlendirilen/görevlendirilecek Belediye Başkan Yardımcılarından 2026 yılında verilecek aylık ödeneğinin belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi. 12 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlarılar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince müdür ve müdürlük isimlerinde değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 8'inci maddesinde Belediye Meclis Kararıyla kurulan Tesisler Müdürlüğünün kaldırılarak, Tesisler Müdürü kadrosunun iptal edilmesi kalan ödeneğin aktarılması ile Gelirler Müdürlüğünün kurularak, Gelirler Müdürü kadrosunun ihdası konusunun görülmesi oy birliği kabul edildi.

Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verildi

Gündemin 9'uncu maddesinde yurtiçi bankalardan ve/veya İller Bankası A.Ş.'den faiz dahil 126 milyon TL kredi kullanarak iç borçlanması ve iç borçlanmayla ilgili kullanılacak krediye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere belediye başkanına yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 10'uncu maddesinde Bilecik Merkezde yer alan muhtelif cadde ve sokaklardaki otopark alanlarına ilişkin işletmecinin otopark ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi talebi oy birliğiyle Ücret ve Tarife Komisyonuna sevk edildi. Gündemin 11'inci maddesinde Bilecik Belediyesinin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafımdan 11-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yurtdışında düzenlenecek olan programa Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın katılmak üzere görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin son maddesinde 24-165 1numaralı sorgusuna istinaden kamu zararına sebep olan konunun görüşülmesi için Mahalli İdare Birliklere Kanunu'nun 11.maddesi hükmü gereğince Bilecik Belediyeler Birliği Meclisinin olağan üstü toplantıya çağrılması konusunun görülmesi oy çokluğu ile kabul edildi. - BİLECİK

Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Belediye Meclis toplantısı

SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Ocak Ayı Belediye Meclis toplantısı - Son Dakika
