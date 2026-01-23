Sınav haftasında öğrencilere ücretsiz çorba ikramı - Son Dakika
Sınav haftasında öğrencilere ücretsiz çorba ikramı

23.01.2026 12:10
Bilecik Belediyesi, üniversite sınavlarına çalışan öğrencilere yönelik ücretsiz çorba ikramı uygulamasını başlattı. Sınav haftası boyunca 24 saat açık olacak olan kitap kafede her akşam öğrencilere çorba sunulacak.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulama kapsamında üniversite sınavlarına çalışan öğrencilere ücretsiz çorba ikramı yapılacak.

Geçtiğimiz yıldan beri gerçekleştirilen uygulama kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bulunan kitap kafede öğrencilere çorba ikramı yapılacak. Bilecik Belediyesi'nin 'Yoğun geçecek sınav temponuz ve bu soğuk günlerde içinizi ısıtsın diye çorbalar bizden' sloganıyla başlatılan uygulama 22 Ocak-1 Şubat tarihleri arasındaki sınav haftası boyunca 24 saat açık olacak. Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Her akşam saat 19.00'da başlayacak çorba ikramıyla gençlere sınavlarında başarılar diliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilere kapılarını açan kitap kafede öğrenciler sessiz ve konforlu ortamda ders çalışma imkanı bulurken, öğrencilerin kitap kafelere yoğun ilgisi gözden kaçmıyor" denildi.

Öte yandna Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın eğitim ve gençlere destek düşüncesiyle açılan kitap kafelerin ikincisi Hürriyet mahallesinde, üçüncüsü ise Sanat Sokağı'nda yer alıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

