Bilecik Belediyesi Sera Üretimiyle Kentin Güzelleşmesine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Sera Üretimiyle Kentin Güzelleşmesine Katkı Sağlıyor

Bilecik Belediyesi Sera Üretimiyle Kentin Güzelleşmesine Katkı Sağlıyor

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 'Kendi Sera Üretimi' sloganıyla çeşitli bitki ve çiçekler yetiştirerek kentteki park ve bahçeleri güzelleştiriyor. Müdür Deniz Esentürk, ürettikleri bitkilerle şehrin temiz ve güzel görünümüne katkı sağladıklarını belirtti.

01.10.2024 10:46  Güncelleme: 10:49
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Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce sera üretiminde binlerce bitki ve çiçek yetiştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 'Kendi Sera Üretimi' sloganıyla binlerce bitki ve çiçek yetiştirerek, kentin dört bir yanını güzelleştiriyorlar. Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Esentürk, sera alanında yapılan üretimde; biberiye, sütun taflan, çıtır taflan, acem halısı ve lavanta bitkileri ürettiklerini söyleyerek, "Şehrimizin her alanda güzel ve temiz bir görünüme sahip olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, faaliyetleri kapsamında çelikle bitki üretimi yapıyor. Bunların geneli Biberiye, sütun taflan, çıtır taflan, acem halısı ve lavanta bitkileri üretiliyor. Gerçekleştirilen üretimle Bilecik Belediyesi bütçesine büyük katkı sağlamanın yanı sıra birçok mahalledeki park, bahçe ve dinlenme alanlarıyla orta refüjlerin güzel ve renkli bir görünüme sahip oluyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Sera Üretimiyle Kentin Güzelleşmesine Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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