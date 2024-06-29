Bilecik Belediyesi Sivrisinek Artışına Cezai İşlem Uygulayacak

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Bilecik Belediyesi, sivrisinek artışına neden olacak durumlarda cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirici açıklamada, sivrisinek ve larva oluşumunu artıracak durumlara karşı uyarıda bulunulurken, sinek oluşumunu artıracak uygulamalarda bulunan hane ve mülk sahiplerine ceza işlemi uygulanacağı belirtildi.

Belediye Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Bilecik'te bulunan arsa ve mülk sahiplerine ait alanlarda bulunan su birikintilerinin temizlenmesi gerektiği bildirildi.

Gerekli temizlik çalışması yapmayan hane, arsa ve mülk sahiplerine yönelik Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili müdürlük çalışanları tarafından ceza işleminin uygulanacağı bilginin verildiği açıklamada, "Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre ilaçlama çalışmaları devam etmektedir. Halkımızın sağlığını korumak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalara vatandaşlarımızın da katkı sunması çok önemlidir. Bu anlamda başta metruk alanlar olmak üzere kullanılmayan noktalarda biriken suların temizlenmesi büyük önem arz etmektedir. Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili müdürlükler tarafından bu yönde denetimler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın çevre temizliğine dikkat etmeleri, sinek oluşumunu artıracak yanlış uygulamalardan kaçınmaları sivrisineklerle mücadele çalışmalarına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca bahçelerde sulama amaçlı depolanan suların kapaklarının mutlaka kapalı olması gerekmektedir. Söz konusu yanlış uygulamaların ortaya konulması durumunda gerekli ceza işlemlerinin yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK