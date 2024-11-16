Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Üretimine Başladı - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Üretimine Başladı

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Üretimine Başladı

Bilecik Belediyesi, ev ve işletmelerden toplanan atık yiyeceklerden sokak hayvanları için mama üretmeye başladı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, mama üretim tesisinde çalışmaların sürdüğünü ve can dostlarına sağlıklı mama sağlanacağını açıkladı.

16.11.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan proje ile ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlardan toplanan atık yiyecek ve ekmeklerden sokak hayvanları için mama üretiliyor.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, Belediye Başkanlığı olarak tesiste yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Can dostların bakım ve tedavisine yönelik teknik bilgi de alan Başkan Subaşı ayrıca kedi ve köpekler için üretim yapılacak mama üretim merkezindeki çalışmaları kontrol etti. Mama üretim tesisinin bölgede örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Subaşı, çalışmaların tamamlanması ile can dostları için güvenli ve sağlıklı mama üretileceğini belirterek, "Bilecik Belediyemizin mama üretim tesisindeyiz. Geçen yıl Denizli Merkezefendi Belediyemiz işbirliğiyle ortak bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeş belediye olan Merkezefendi Belediyesi'nden almış olduğumuz mama üretim makineleriyle 1 yıldır can dostlarımız sokak hayvanları için mama üretiyoruz" dedi.

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi aldı

Yaz aylarında şehrimizde haşere oluşumuna önlem almak amacıyla gerçekleştirecek rögar ilaçlama çalışmaları hakkında da bilgi alan Başkan Subaşı, "Can dostlarımız burada emin ellerde sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Bizler de buradaki çalışmaları aralıksız takip ediyoruz. Tüm hayvan severlerimiz Rehabilitasyon Merkezimizde yer alan can dostlarımızı sahiplenerek yaşamlarını kolaylaştırabilir, onlara sıcak bir yuva sunabilir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Üretimine Başladı - Son Dakika

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