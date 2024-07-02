Bilecik Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bilecik Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri ve önergeler görüşüldü.

02.07.2024 10:37  Güncelleme: 10:39
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Bilecik Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda bir gündem maddesi ile birlikte partilerden gelen yazılı ve sözlü önergeler görüşüldü. Grup sözcülerinin konuşmasıyla başlayan toplantıda Bilecik Belediye Meclisinin 04 Aralık 2023 tarih ve 97 sayılı kararı ile belirlenen Çocuk Sosyal Tesisleri ücretinin, 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri genelgesi kapsamında güncellenmesi konusunun görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda konunun detaylı ele alınması için Ücret ve Tarife Komisyonuna sevk edildi.

Bilecik Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi ise 4 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantı, Başkan Subaşı'nın belediye meclis üyeleri tarafından sorulan sorulara cevap vermesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik Belediyesi Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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