Bilecik Belediyesi Umre Ziyaretine Çay İkramında Bulundu

Bilecik Belediyesi umre ziyareti için kutsal topraklara yolculuk edecek vatandaşlara sabah saatlerinde çay ikramında bulundu.

Umre ziyareti için kutsal topraklara yolculuk yapacak vatandaşlar sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Bilecik Belediyesince görevli ekipler soğuk sabah saatlerinde çay ikramı ile vatandaşların içini ısıttı.

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, umreye giden vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek yapmış oldukları ibadetin kabul olması temennisinde bulundu. - BİLECİK