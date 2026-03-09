Bilecik'e yarı olimpik kapalı yüzme havuzu müjdesi - Son Dakika
Bilecik'e yarı olimpik kapalı yüzme havuzu müjdesi

Bilecik'e yarı olimpik kapalı yüzme havuzu müjdesi
09.03.2026 10:11  Güncelleme: 10:12
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçeye yarı olimpik kapalı yüzme havuzu kazandırılacağını duyurdu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımın daha hayata geçirileceği açıklandı. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçede yapımı planlanan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun 2026 yılı yatırım programına alındığını belirterek, "İlçemizin spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçiyor. Söğüt'ümüzde yapımı planlanan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu 2026 yılı yatırım programına alınarak ilçemiz için önemli bir kazanım haline gelmiştir. Gençlerimizin ve hemşerilerimizin sporla daha fazla buluşacağı bu önemli proje ile birlikte ilçemizde bulunan mevcut kapalı spor salonu yıkılarak yerine modern ve çok amaçlı bir spor kompleksi inşa edilecektir. Hayata geçirilecek bu yatırımla birlikte Söğüt'ümüzde spor imkanları daha da genişleyecek, gençlerimiz modern tesislerde spor yapma imkanına kavuşacaktır. İlçemize kazandırılacak bu önemli yatırımın gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir'e ve emeği geçen herkese hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Söğüt'ümüz için çalışmaya, ilçemize değer katacak yatırımları kazandırmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

