Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesi\'nde metruk bina çöplüğe döndü, sakinler tepkili

Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesi'nde metruk bina çöplüğe döndü, sakinler tepkiliGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak'taki 3 katlı metruk ev çöplüğe dönerek tepkilere yol açtı. Camları kırık eve geceleri kimliği belirsiz kişilerin girdiğini söyleyen mahalle sakinleri, duruma bir an önce el atılmasını istedi.
Bilecik'in en işlek sokaklarından birinde bulunan metruk bina adeta çöp eve dönerken, mahalle sakinleri bu duruma tepki gösterdi.
Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk ev adeta çöplüğe dönerken, bu durum tepkilere neden oldu. Camları kırık olan evin geceleri kimliği belirsiz şahısların girdiğini söyleyen vatandaşlar, bu duruma biran önce el atılması söylediler.
Kaynak: İHA
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