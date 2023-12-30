Bilecik Genç Kızılay, Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okuttu

Bilecik Genç Kızılay gönüllüleri Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okuttu.
Genç Kızılay Bilecik gönüllüleri Şeyh Edebali Türbesi'nde yer alan Orhangazi Camiinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutarak vatandaşlara ikram dağıttı. Türk Kızılay Bilecik İl Merkezi Başkanı Sevcan Uzun'da programa katılarak vatandaşlara ikram dağıttı. Uzun programda, "Şehadete eren askerlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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