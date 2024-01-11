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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Yükseköğrenim Yurdu 'Komşum' projesinde Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Yükseköğrenim Yurdu 'Komşum' projesinde Türkiye 1'incisi oldu

'Komşum Gönüllülük Hareketi' projesi kapsamında Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yükseköğrenim yurdu, Türkiye genelinde birinci seçildi. Proje, gönüllü gençlerin tüketilmeyen yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak israfı önlemeyi ve sıcak yemeğe erişimi artırmayı hedefliyor. Bilecik Ertuğrul Gazi Yurdu, 2023 Yılı Genel Değerlendirme sonuçlarına göre açık ara ile birinci oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Yükseköğrenim Yurdu \'Komşum\' projesinde Türkiye 1\'incisi oldu
11.01.2024 - 10:27,
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Yükseköğrenim Yurdu "Komşum" projesinde Türkiye 1'incisi oldu.

'Komşum Gönüllülük Hareketi" projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında kalan gönüllü gençlerin tüketime uygun gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı bir proje olarak ortaya çıktı.

Projenin amaçlarından biri ise farklı öğünlerde öğrenciler için hazırlanan ancak yemek saatinde tüketilmeyerek dağıtım kazanında kalan ve ısı düzeyi korunmuş yemeklerin, gıda güvenliği gözetilerek ihtiyaç duyan ve talep eden kimselere ulaştırılıyor. Öğrenciler gönüllü olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunuyorlar. Proje hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Yemek israfını önlemek ve talep eden kişilerin sıcak yemeğe erişiminin arttırılması hedefleniyor. Gönüllü kültürünün gençler arasında yaygınlaştırılması, gençlerin yürütme ve yönetme süreçlerini planlama becerisi kazanmaları ve 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarının ruhlara nakşedilmesi projenin diğer hedeflerinden biri oldu.Bu kapsamda, ülkenin tamamında bakanlığa bağlı yükseköğrenim yurtlarında gönüllü gençlerin eliyle uygulanan projenin, talepte bulunan ihtiyaç sahibi sayısı ve dağıtılan yemek miktarı oranlamaları yapılarak elde edilen '2023 Yılı Genel Değerlendirme' sonuçlarına göre göre Bilecik Ertuğrul Gazi Yurdu açık ara ile Türkiye 1.si oldu. Gönüllülük anlayışı üzerine inşa edilen ve komşuluk hakkı bilincini aşılayan bu güzel projeyle daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşmak adına tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğimizin altını çiziyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Yükseköğrenim Yurdu 'Komşum' projesinde Türkiye 1'incisi oldu - Son Dakika
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