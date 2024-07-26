Bilecik Gölpark Amfi Tiyatroda 'Sinema Günleri' Sona Erdi - Son Dakika
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Bilecik Gölpark Amfi Tiyatroda 'Sinema Günleri' Sona Erdi

Bilecik Gölpark Amfi Tiyatroda \'Sinema Günleri\' Sona Erdi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen sinema günleri, Gölpark Amfi Tiyatro'da sona erdi. Binlerce çocuk ve Bilecikli, keyifli anlar yaşadı.

26.07.2024 12:20  Güncelleme: 12:21
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Bilecik Gölpark Amfi Tiyatroda sergilenen 'Sinema Günleri' sona erdi.

Bilecik Belediyesi tarafından Pelitözü Gölpark'ta yer alan amfi tiyatroda düzenlenen sinema günleri coşkuyla sona erdi.

Kültür ve sanat alanında güzel aktiviteleri Bileciklilerle buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen sinema günlerinde binlerce çocuk ve Bilecikli birbirinden güzel sinema filmleriyle keyifli anlar yaşadı. Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı düzenleme ve yenileme çalışmaları sonrasında kapılarını açan amfi tiyatroda 4 gün boyunca sinema keyfi yaşandı. Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat aktiviteleri kapsamında hazırlanan programda; İftarlık Gazoz ve Devrim Arabaları adlı filmler yetişkinler için hazırlanırken çocuklar için ise Croodlar ve Neşeli Ayaklar isimli animasyon filmleri çocuklarla buluştu.

Patlamış mısır, su ve çayın ikram edildiği etkinliklere katılan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi Amfi Tiyatro'nun önümüzdeki zaman dilimlerinde güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Gölpark Amfi Tiyatroda 'Sinema Günleri' Sona Erdi - Son Dakika

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