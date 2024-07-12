Bilecik Gölpazarı Kaymakamlık Bahçesindeki Ağaç Devrilmesi Sonrası Kesim Kararı Alındı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kaymakamlık bahçesindeki koca çıkar ağacının bir arabanın üzerine devrilmesi sonucu kaymakamlık harekete geçti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Hükümet Konağı Bahçesi'nde 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü yapılacak ağaç kesimi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Hükümet Konağı Bahçesinde yer alan çam ve selvi ağaçlarının mevcut durumların sağlıklı olmadığı, gövde şekil bozukluğu, mantar vb. gibi sebeplerden dolayı gövdelerinde çürümeler meydana geldiği, bazı ağaçların tamamen kuruduğu, bazılarının ise tepe ve yan dallarında kurumalar olduğu, içlerinin çürüdüğü teknik ekiplerce tespit edilmiştir. Söz konusu ağaçların devrilme ve dal kırılması riski taşıdığından can ve mal güvenliğini tehdit etmekte ve tehlike arz etmektedir. Nitekim 5 Temmuz 2024 tarihinde ilçemizde meydana gelen şiddetli rüzgar neticesinde Hükümet Konağı'nın bahçesinde bir adet çam ağacı çürüme nedeni ile devrilmiş ve maddi hasara yol açmıştır. Bu itibarla Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan tespitler neticesinde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan söz konusu ağaçların kontrollü bir şekilde kesiminin yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak kesimin ardından ağaçlandırma projesi ile kesilen ağaçların yerine ilk aşamada eşsiz peyzaj değeri taşıyacak şekilde yaklaşık 7 metre boyunda 10 Adet mavi lagün ağaç dikimi yapılacak olup, program çerçevesinde belirtilen alanda yeni ağaçlar dikilecektir" denildi. - BİLECİK