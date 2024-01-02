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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam ve Belediye Başkanı Çocuklara Kitap Hediye Etti - Son Dakika
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Bilecik Gölpazarı'nda Kaymakam ve Belediye Başkanı Çocuklara Kitap Hediye Etti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Hayri Suer, Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda düzenlenen 'Değerler Eğitimleri' söyleşisine katıldı. Söyleşinin sonunda eğitimci yazar Muzaffer Tekellioğlu'na ait kitaplar çocuklara hediye edildi. Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukları yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti.

Bilecik Gölpazarı\'nda Kaymakam ve Belediye Başkanı Çocuklara Kitap Hediye Etti
02.01.2024 - 10:14,
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Hayri Suer çocuklara kitap hediye etti.

İkili Gölpazarı'nda Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda eğitimci yazar Muzaffer Tekellioğlu 'Değerler Eğitimler' söyleşisine katıldı. Söyleşiye Kaymakam Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Hayri Suer, öğrenciler ve öğretmenler katılım gösterdi. Söyleşinin sonunda ise Muzaffer Tekellioğlu'na ait kitaplar öğrencilere hediye edildi. Belediye Başkanı Hayri Suer, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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