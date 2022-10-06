Bilecik haber | Bozüyük Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bilecik haber | Bozüyük Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

06.10.2022 17:40
Bilecik haber | Bozüyük Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Bilecik haberi... Bozüyük Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 6 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk maddesinde yer alan "Bozüyük Belediyesi ile Bozüyük Hacı Bektaşi Veli Kültür Gençlik ve Amatör Spor Kulübü Derneği arasında ortak hizmet projesi yapılmasının görüşülmesi, uygun görülmesi durumunda, söz konusu dernek ile belediye başkanlığı arasında protokol imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ardından Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren "T.C. Bilecik İli Bozüyük Belediyesi Nakdi Yardım Uygulama Yönetmeliği (CANSUYU)" kapsamında müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere 2023 mali yılı içerisinde ödenecek olan aylık yardım miktarının belirlenmesi konusu ile ekonomik verilerin olumsuz seyretmesi sonucu oluşan yüksek enflasyon karşısında ısınma giderlerinin de yüksek oranda artması, hayatlarını sosyal yardımlarla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple belediyeden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahipleri ile Cansuyu projesinden yararlananlar da dahil olmak üzere tümüne bir nebze katkı sağlamak amacıyla 2022 Aralık ayından başlayarak 2023 Nisan ayı dahil olmak üzere beş ay boyunca kış desteği adı altında sosyal destek yardımı yapılması ve sosyal destek yardımı yapılmasına karar verilmesine müteakip yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının belirlenmesi konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Gündemin 4.maddesinde yer alan "Gökhan Korkmaz adına kayıtlı 17,15 m yüzölçümüne sahip 683 ada 31 parsel ile Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı 23,45m yüzölçümüne sahip Çarşı Mahalle 683 ada 29 parselin "Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen bedelleri arasında fark olması durumunda bu farkın nakit olarak karşılanması şartı ile" trampa edilmesi talebi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Ardından Kasımpaşa Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan "Çarşı ve Kent Meydanı" içerisinde yer alan bağımsız bölümlerin kat irtifakı işlemleri tamamlandıktan sonra, belediye idaresince takdir edilenlerinin satılması, satış işlemi sonrasında tapuda yürütülecek iş ve işlemler için Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na yetki verilmesi konusu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Daha sonra Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Muhtarlar talepleri doğrultusunda mahallelerine yapılan çalışmalar için Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederken yeni taleplerini ve sorunlarını da ilettiler. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik haber | Bozüyük Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

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