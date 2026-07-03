Bilecik Huzurevi Bocce Müsabakasında Kazandı

Bilecik Huzurevi, düzenlenen bocce dostluk müsabakasından galibiyetle ayrıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Bilecik Huzurevi'nin ev sahipliğinde Eskişehir Safiye Gönül Bayar Huzurevi ile bocce dostluk müsabakası düzenlendi. Dostane bir atmosferde geçen müsabakayı Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da takip etti. Karşılaşmada Bilecik Huzurevi, rakibini 12-6'lık skorla mağlup ederek dostluk müsabakasını galibiyetle tamamladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Büyüklerimizi sporun birleştirici gücüyle buluşturan bu tür etkinlikler hem sosyal hayata katılımlarını artırıyor hem de dostluk bağlarını güçlendiriyor. Müsabakaya katılan tüm büyüklerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK