Bilecik Huzurevi sakinleri 'Bocce' oyunu ile yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Huzurevi sakinleri 'Bocce' oyunu ile yeteneklerini sergiledi

Bilecik Huzurevi'nde Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl'ün ziyareti sırasında yaşlılarla birlikte 'Bocce' oyunu oynandı. Vali Aygöl, yaşlıların hatıralarını dinledi ve takımlar arasında kıyasıya yarışıldı. Vali Aygöl, büyüklerin yeteneklerini takdir ederek, onların hayattaki gerçek değerini vurguladı.

13.06.2024 11:11
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Bilecik Huzurevi sakinleri 'Bocce' oyunu ile yeteneklerini sergiledi.

Vali Şefik Aygöl ve Nazlı Aygöl, huzurevini ziyaret ederek büyüklerin ellerinden öptü ve unutulmayacak eğlenceli hatıralara imza attı. Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl'ü büyük bir sevgi ile karşılayan yaşlılar, uzun uzun sohbet etti, hatıralarını paylaştı. Vali Aygöl, büyük bir ilgi ve merakla eski günlerini yad eden yaşlıları dinledi. Ardından 'Bocce' oyunu ile 2 takım kuruldu. Bilecik ve Misafir isimli 2 takım karşı karşıya gelerek kıyasıya yarışınca kameraya eğlenceli anlar yansıdı. Vali Aygöl, kendisinin içinde bulunduğu Misafir isimli grup kaybedince yaşlı amcanın takımını tebrik eden konuşması ise herkesi güldürdü. Ardından Vali Aygöl, huzurevinde bulunmaktan duyduğu zevki belirterek, "Büyüklerimiz, sohbetleri ve güler yüzlerinin yanı sıra Bocce oyunu ile yeteneklerini gösterdiler. Tebrik ediyorum. Bizim büyüklerimizden öğreneceğimiz daha çok şeyimiz var. Onların gözünde hayatın gerçek değerini görürsünüz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Huzurevi sakinleri 'Bocce' oyunu ile yeteneklerini sergiledi - Son Dakika

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