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Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

31.01.2022 15:55
Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 1-2 Şubat tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 1-2 Şubat tarihleri arasında Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bilecik'in güney ve güneydoğu yönlerden gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya maruz kalacağı kaydedildi. Oluşması muhtemel riskler hakkında uyarıda bulunan müdürlük, "1 Şubat günü saat 11: 00'da başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve fırtına 2 Şubat gecesi 23: 59'da sona ermesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatteki kilometre hızı 50-75 kilometre hızla oluşması bekleniyor. Bununla birlikte Bilecik'te yaşayan vatandaşlarımızı çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi, karbon monoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmeleri konusunda uyarıyoruz" denildi. - BİLECİK

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu, Fırtına, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı - Son Dakika


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