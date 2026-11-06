Bilecik İl Müftülüğü, sabah ezanını 7 Kasım'dan itibaren imsak vaktinde okutacak

Bilecik İl Müftülüğü, kış dönemiyle birlikte sabah ezanının okunma saatine ilişkin vatandaşlara duyuruda bulundu.

Bilecik İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, 7 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren sabah ezanlarının imsak vaktinde okunacağı belirtildi. Uygulamanın 9 Mart 2027 Salı günü Ramazan Bayramı sabahına kadar devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu tarihler arasında sabah ezanının imsak vaktiyle birlikte okunacağı hatırlatılarak vatandaşların namaz vakitlerini buna göre takip etmeleri gerektiği bildirildi.