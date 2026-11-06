Bilecik İl Müftülüğü, sabah ezanını 7 Kasım'dan itibaren imsak vaktinde okutacak - Son Dakika
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Bilecik İl Müftülüğü, sabah ezanını 7 Kasım'dan itibaren imsak vaktinde okutacak

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Bilecik İl Müftülüğü, 7 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren sabah ezanlarının imsak vaktinde okunacağını duyurdu. Uygulama 9 Mart 2027 Salı günü Ramazan Bayramı sabahına kadar sürecek ve vatandaşların namaz vakitlerini buna göre takip etmesi istendi.

Bilecik İl Müftülüğü, kış dönemiyle birlikte sabah ezanının okunma saatine ilişkin vatandaşlara duyuruda bulundu.

Bilecik İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, 7 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren sabah ezanlarının imsak vaktinde okunacağı belirtildi. Uygulamanın 9 Mart 2027 Salı günü Ramazan Bayramı sabahına kadar devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu tarihler arasında sabah ezanının imsak vaktiyle birlikte okunacağı hatırlatılarak vatandaşların namaz vakitlerini buna göre takip etmeleri gerektiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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