Bilecik İl Su Kurulu Toplantısı Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik İl Su Kurulu Toplantısı Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Yapıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilecik İl Su Kurulu Toplantısı, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimi için yapıldı. Toplantıda, havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ve içme kullanma suyu güvenliği planlarına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Tarımsal sulamada modern sulama sistemleri ve su kirliliğinin önlenmesi konularında sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Vali Yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, il müdürleri ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

14.07.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere Bilecik İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından; tarımsal sulamada modern sulama sistemleri, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik sunum gerçekleştirildi.

Toplantı; Havza ölçekli yönetim planları (havza koruma eylem planları, nehir havza yönetim planları, taşkın yönetim planları, kuraklık yönetim planları) çerçevesinde belirlenen tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, ulusal ve il su verimliliği planları ve su verimliliği çalışmaları, içme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu, içme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum, şebeke suyu kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmaları ile ilgili çalışmalar, il sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, yeraltı ve yerüstü su kullanımları, yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar, ulusal ve il su verimliliği planları ve su verimliliği çalışmaları hakkında değerlendirmelerin yapılması ile son buldu.

Bilecik Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Berk, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilecik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik İl Su Kurulu Toplantısı Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
09:53 Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
15:16 Fransa’da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü Fransa'da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü
13:55 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
13:25 Kaçak akım faciasında can veren Özge’den geriye mutlu anları kaldı Kaçak akım faciasında can veren Özge'den geriye mutlu anları kaldı
13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
12:47 Ünlü Astrolog uyarmıştı Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu Ünlü Astrolog uyarmıştı! Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 16:38:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik İl Su Kurulu Toplantısı Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi İçin Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement