Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Eğitimlerine Devam Ediyor

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda eğitimlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın talimatlarıyla, İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince TOKİ Ortaokulunda 5'inci ve 6'ncı sınıflara 'Gıda Güvenilirliği, Gıda İsrafı ve Gıda Hijyeni' konularında eğitim verildi. Eğitimde gıda israfının iklim değişikliği ve su kullanımı üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak çeşitli görsellerle ve videolarla zenginleştirilmiş bir sunum yapıldı.

2024 yılında da daha fazla öğrenciye ulaşarak çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamak, güvenilir gıda ve gıda israfı konularında yarının büyüklerinde bir farkındalık oluşturmak hedeflenirken, eğitimlerin tüm yıl devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK