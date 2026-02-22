Ramazan İftarında Şehit Aileleri ve Gaziler Buluştu

Bilecik'in Söğüt, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programlarında şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri aynı sofrada buluştu.

Söğüt, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından organize edilen programlara ilçe protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. İftar sofralarında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapılırken, aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen buluşmalarda, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu mesajı verilirken, aynı sofrada buluşmanın huzur ve bereketi paylaşıldı. - BİLECİK