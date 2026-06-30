Bilecik Belediyesi tarafından orta refüjlerde yetiştirilen lavantalar, uluslararası düzeyde düzenlenen programda dereceye girdi.

7. Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü'nün kısa listesi açıklanırken Türkiye'den İstanbul ve Bilecik ödüle layık görüldü. İstanbul ve Bilecik'in adını duyurduğu büyük programda Bilecik Belediyesi'nin "Lavender-Scented Pathways: A Circular and Inclusive Urban Green" (Lavanta Kokulu Yollar: Döngüsel ve Kapsayıcı Bir Kentsel Yeşil Alanı) projesi, ödüle layık görüldü.

60 ülkeden 381 proje arasında Bilecik ve İstanbul yer aldı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 60 ülkeden 381 proje arasından seçilerek dünya genelinde kısa listeye kalan 15 proje arasında yer aldığını anlatarak, "25 Haziran'da Fas'ın Tanca kentinde 7'inci olarak düzenlenen kongrede 2026 Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler başlığında düzenlenen kongrede katılımcı belediyelerin dijital yönetişimi, yapay zeka, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, iklim direnci, sosyal kapsayıcılık ve kamu hizmetleri alanlarında yarıştı.Bilecik Belediyesi, 'Lavanta Kokulu Yollar' sloganıyla 'Döngüsel ve Kapsayıcı Bir Kentsel Yeşil Alanı' projesiyle adını duyurdu" dedi.

"Hasat edilen lavantalardan birçok ürün elde edildi"

Melek Mızrak Subaşı açıklamasının devamında, "Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ekimi yapılan lavantalar, sunduğu renk ve koku çeşitliliği yanı sıra şehirde estetik bir değer oluştururken; sabun, parfüm, kolonya, yağ ve hidrosol gibi ürünlere dönüştürülebilmesi yanı sıra Bilecik'in tanıtılmasında büyük rol oynadı. Bilecik'te hayata geçirilen lavanta plantasyonu uygulamasıyla yalnızca estetik bir peyzaj çalışması olmadığı aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan çok boyutlu bir sürdürülebilirlik modeli olarak öne çıktı. Doğa temelli çözümlerin kent yaşamına entegre edilmesi konusunda dikkat çekici bir örnek sunan bu projeyle hem yerel düzeyde çevresel farkındalık ve toplumsal katılım oluşturmak hem de diğer belediyeler için çoğaltılabilir bir iyi uygulama niteliği taşıdığı gibi temalar ele alındı" dedi. - BİLECİK