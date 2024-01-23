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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çocuk karnavalı düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çocuk karnavalı düzenlendi

Osmaneli Belediyesi Kültür-Sanat-Spor Konağı'nda düzenlenen çocuk karnavalının ilk gününde yoğun katılım yaşandı. Karnaval, çocuklara sömestr imkanı sağlamak amacıyla 1 hafta sürecek etkinliklerle devam edecek.

Bilecik\'in Osmaneli ilçesinde çocuk karnavalı düzenlendi
23.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:39
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen çocuk karnavalının ilk günü coşkulu bir şekilde geçti.

Osmaneli Belediyesi Kültür-Sanat-Spor Konağı'nda düzenlenen çocuk karnavalının ilk gününde yoğun katılım yaşandı. 1 hafta sürecek çocuk karnavalı her gün saat 14.00 ile 17.00 arasında çeşitli etkinlerle çocuklara sömestr imkanı sağlıyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin projelerine devam ettiğini belirterek, "Çocuk karnavalı etkinliğimizi Cuma günü sihirbazlık gösterisi ile sürpriz bir şekilde sonlandıracağız. 1 hafta sürecek bu etkinlikte çocuklara değerli şeyler katacağız. Kapımız tüm çocuklara açık. Dönem boyunca gösterdikleri çabaları bizlerde bu şekilde kutlamak istedik. Aynı zamanda her Çarşamba 'Kış Akşamları Sinema Günleri' etkinliğimiz ise halkla buluşmaya devam ediyor. Yaptığımız projeler ve etkinlikler kapsamında kültür-sanat alanında da gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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