Bilecik'in Osmaneli ilçesinde şehirlerarası terminal hizmete açılıyor.
Osmaneli'nde bir süredir altyapı çalışmaları tamamlanan ve kısmen hizmet veren Osmaneli Otogarı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca T2 Belgesi ile onaylanıyor. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ile birlikte yapılan son denetimlerde bir kaç düzenleme ile T2 belgesi alınıyor. Bu belgelendirme sonrası 'Şehirlerarası Osmaneli Terminali' tüm firmaların yolcu indirme ve bindirme yapacağı tesise dönüşüyor.
Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli ulaşımı için çok değerli olan şehirlerarası terminalimiz tüm şartları sağlayarak halkımıza ve bölgemize hizmet edecek. Bu konudaki destekleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK
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