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Bilecik'in Osmaneli ilçesinin ilk kadın muhtarı Saliha Özet, yeniden aday oldu - Son Dakika
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinin ilk kadın muhtarı Saliha Özet, yeniden aday oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarı olan Saliha Özet, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde muhtarlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Özet, kadınların yaşamın her alanında olması gerektiği mesajını vererek, halkın teveccühüyle yeniden göreve talip olduğunu belirtti.

Bilecik\'in Osmaneli ilçesinin ilk kadın muhtarı Saliha Özet, yeniden aday oldu
30.01.2024 - 15:42,  Güncelleme: 15:43
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinin ilk ve tek kadın muhtarı olan Saliha Özet, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde muhtarlığa yeniden aday olduğu bildirdi. Kadın muhtarı, kadınların yaşamın her alanında olması gerektiği mesajını verdi.

Eşi Ünal Özet'in vefatından sonra 2019 yerel seçimlerine katılıp kazanarak 4 yıl Camikebir Mahalle muhtarlığı yapan Saliha Özet, 2024 yerel seçimlerinde de yine yeniden göreve devam edebilmek için seçmenlerinden yetki istedi. Halkın teveccühüyle yeniden bu göreve talip olduğunu ve kadınların yaşamın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Özet "Muhtarlık, kadınların özveriyle yaptığı hizmet alanı. Tabii ki vatandaşın takdiridir. Cinsiyet ayrımı yapmıyorum ama Türkiye'de görev yapan tüm kadın muhtarlarımız, yasanın bize verdiği görevlerin ötesinde sosyal sorumluluk projelerine de el atıyoruz. 'Daha ne yapabiliriz?' diye bir gayret ve arayış içindeyiz. Birinci dönemimi tamamlayacağım inşallah mart ayında, muhtarınız olarak yine yeniden vereceğiniz oylarınız ile adayım daha güzel bir Camikebir için sloganıyla hareket ediyorum. Mahalleme hizmet etmeye, katkı sunmaya devam ediyorum. Kadın muhtar olarak hizmete devam etmek istiyorum. Mahalle sakinleri olarak birbirimize karşı sevgimiz, saygımız, güvenimiz var. Mahallemden aldığım güç ve destekle, sizlerin takdiriyle, önerileriyle, isteğiyle Mahalle sakinlerimizin desteklerini bekliyorum" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Osmaneli, Bilecik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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