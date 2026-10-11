Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü'nde kedi yılanı ağzına alıp kaldırdı - Son Dakika
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Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü'nde kedi yılanı ağzına alıp kaldırdı

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Bilecik\'in Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü\'nde kedi yılanı ağzına alıp kaldırdı
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Bilecik'in Vezirhan beldesindeki Mahan Köyü'nde bir kedi, bir evin yakınında yılanla oynadı. Kedinin yılanı önce patisiyle kontrol ettiği, ardından ağzına alıp kaldırdığı, peşinden giderek hamle yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilecik'te kedi fare ile oynar gibi yılanla oynaması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Garip olay; Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü'nde yaşandı. Bir evin yakınında yaşanan olayda kedinin yılanı ağzına alması, peşinden koşması ve tekrar tekrar patisiyle hamle yapması dikkat çekti. Köyde yaşayan bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, kedinin yerdeki yılanı önce patisiyle kontrol ettiği, ardından ağzına alarak kaldırdığı görüldü. Yılandan uzaklaşmak yerine peşinden giden kedi, zaman zaman yılanı kovalarken zaman zaman da yeniden üzerine hamle yaptı.

Kedinin yılanla mücadelesi dikkat çekerken, ilginç anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Mahan Köyü'nde kedi yılanı ağzına alıp kaldırdı - Son Dakika
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