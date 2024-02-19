Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişimi' icra edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişimi' icra edildi

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nda \'Aile Eğitimi ve İletişimi\' icra edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Sosyal Çalışmacı Hasan Adan, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişim' eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Eğitimde aile kavramının önemi ve toplum içindeki yeri vurgulandı. Ayrıca iletişimin bir sanat olduğu ve doğru iletişimin her zaman sorunları çözdüğü ifade edildi. Eğitim sonrasında Hasan Adan, dinleyicilere teşekkür etti.

19.02.2024 10:30  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişimi' icra edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Sosyal Çalışmacı Hasan Adan, Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişim' eğitim faaliyeti icra edildi. Eğitimde aile kavramının önemine ve toplum içindeki yerine değinildi. Ardından iletişimin bir sanat olduğuna ve doğru iletişimin ise her zaman sorunları çözdüğü belirtildi. Eğitimin ardından gelen soruları yanıtlayan Hasan Adan dinleyicilere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Jandarma, Bilecik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişimi' icra edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:30:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 'Aile Eğitimi ve İletişimi' icra edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement