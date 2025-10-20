Bilecik Kadın Girişimi Kooperatifi, Üretim ve Tanıtım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Bilecik Belediyesi destekleriyle tanıtıcı ürünler üreten Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu üreten kadınları ziyaret etti. Kooperatif binasında gerçekleştirilen ziyarette, 2. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı'na da katılan Neziroğlu, bilgi ve deneyimlerini kadınlarla paylaştı. Başkan Subaşı da her fırsatta üreten ve Bilecik'i tanıtımına katkı sağlayan kooperatif üyelerinin yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Subaşı, Bilecik'te emeğin sanata, üretimin sürdürülebilirliğe dönüştüğü her çalışmanın paydaşı olmayı sürdüreceklerini kaydetti. - BİLECİK