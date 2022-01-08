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Bilecik Kent Ormanı'nda yüzlerce poşet çöp toplandı - Son Dakika

Bilecik Kent Ormanı'nda yüzlerce poşet çöp toplandı

08.01.2022 13:01

Bilecik Kent Ormanı'nda yüzlerce poşet çöp toplandıBİLECİK Bilecik'te Kent Ormanı'nda çevre gönüllüsü öğrenci, kamu görevlileri ve vatandaşlarla birlikte gerçekleştirilen çevre temizliğinde yüzlerce poşet çöp toplandı.

Bilecik Kent Ormanı'nda yüzlerce poşet çöp toplandı

BİLECİK Bilecik'te Kent Ormanı'nda çevre gönüllüsü öğrenci, kamu görevlileri ve vatandaşlarla birlikte gerçekleştirilen çevre temizliğinde yüzlerce poşet çöp toplandı.

Programa, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, kurum müdürleri, STK'lar, anaokulu öğrencileri, öğretmen ve velileri ile gönüllüler katıldı. Vali Dr. Kızılkaya, böyle bir farkındalık etkinliğine vesile olan ve katılım sağlayan herkese teşekkürler ederek, "Farkındalığı sağlamak amacıyla yapılmış güzel bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen başta Şermin Karaman hanım olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, öğrencilerimize, bugün burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Çevremizi temiz tutmamız lazım. Tabi öncelikle bize düşen görev çevremizi kirletmemek. Kirlettikten sonra temizlemek ger çekten ciddi bir çaba, ciddi bir emek, ciddi bir masraf ve zaman. Dolayısıyla biz öncelikle çocuklarımız başta olma üzere toplumun bütün kesimlerine çevreyi temiz tutma anlamındaki bu bilinci güçlendirmemiz gerekiyor. Bugünkü faaliyetin temel amacı bu olsa gerek diye düşünüyorum. Tabi onunla birlikte çevremizi temiz tutmak için temizlemeyle ilgili bireysel sorumluluğumuzu hatırlatmak. Bu anlamda gerçekten bugün yapılan faaliyetin çok faydalı ve Bilecik için güzel bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza herkesin yakın çevresinde gördüğü bütün atıkların bertaraf edilmesi ve geri dönüşeme katkı sağlanması adına gayretli olmalarını ve çevremizi temiz tutma adına hep birlikte ortak bir kolektif sorumluluğa sahip olmamamızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Toplanan çöpler, çöp kamyonlarına yüklenerek, atık tesislerine götürüldü.

Bilecik Kent Ormanı'nda yüzlerce poşet çöp toplandı
Bilecik Kent Ormanı'nda yüzlerce poşet çöp toplandı
Bilecik Kent Ormanı'nda yüzlerce poşet çöp toplandı

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Jandarma, Bilecik, Subaşı, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Kent Ormanı'nda yüzlerce poşet çöp toplandı - Son Dakika


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