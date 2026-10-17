Bilecik Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Uz, erişilebilirlik çağrısı yaptı

Bilecik'te engelli bireyler için erişilebilirlik çağrısı yapıldı.

Bilecik Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Serdar Uz, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı engellere dikkat çekerek kaldırımların, toplu taşıma sistemlerinin ve kamu hizmetlerinin erişilebilir hale getirilmesi çağrısında bulundu.

"Bağımsız yaşam için erişilebilir şehirler şart"

15 Ekim Beyaz Baston Günü dolayısıyla hazırladığı değerlendirmede erişilebilirliğin yalnızca görme engelli bireylerin çabasıyla sağlanamayacağını belirten Serdar Uz, beyaz bastonun bağımsız hareket açısından önemli bir araç olduğunu ifade etti. Güvenli bir yaşam için uygun baston ve yönelim eğitiminin yanı sıra engellerden arındırılmış kaldırımlara, erişilebilir toplu taşımaya ve herkesin kullanabileceği kamu hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Uz, "Bir insanın evinden çıkıp işine, okuluna veya hastaneye güvenle ulaşabilmesi, bağımsız yaşamın temelidir. Görme engelli bireyler için beyaz baston, bu bağımsızlığı destekleyen en önemli araçlardan biridir. Ancak güvenli bir yolculuk, baston kullanma becerisiyle birlikte erişilebilir bir çevreyi ve sorumluluklarını yerine getiren kurumları da gerektirir. Beyaz baston, görme engelli bireyin çevresini tanımasına, önündeki engelleri ve zemindeki değişiklikleri fark etmesine yardımcı olur. Bastona ihtiyaç duyan her bireyin uygun bir bastona ve onu doğru kullanmasını sağlayacak eğitime ulaşabilmesi gerekir. Bağımsız yaşamı destekleyen araçlara ve eğitime erişim, kişinin yalnızca kendi çabasıyla çözmesi beklenen bir mesele olarak bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

"Kaldırımlardaki engeller güvenli hareketi engelliyor"

Görme engelli bireylerin günlük yaşamda kaldırıma park edilen araçlar, yürüyüş güzergahlarına bırakılan eşyalar, açık çukurlar ve kapatılan hissedilebilir yüzeyler nedeniyle zorluk yaşayabildiğine dikkat çeken Uz, toplu taşıma ve kamu hizmetlerinde de erişilebilirliğin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Belediyelerin, kamu kurumlarının, eğitim kuruluşlarının ve işletmelerin değerlendirmelerini engelli bireylerin katılımıyla yapması gerektiğini kaydeden Uz, "Baston kullanma becerisi, çevrenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Çok iyi eğitim almış bir insanın yolu da kaldırıma park edilmiş bir araçla kesilebilir. Herkesin güvenle kullanabildiği bir şehir kurmak için bu ayrıntıları ciddiye almak zorundayız. Bir vatandaş kurumun kapısına ulaşmış olabilir; ancak sıra numarasını öğrenemiyorsa, hangi masaya gideceğini bulamıyorsa veya önüne konulan belgeye erişemiyorsa hizmete bağımsız erişimi henüz sağlanmış değildir. Erişilebilirlik, hizmetin planlandığı ilk aşamadan itibaren gözetilmeli ve uygulamanın ardından düzenli olarak değerlendirilmelidir. Ekran okuyucularla kullanılabilen internet siteleri, erişilebilir belgeler ve anlaşılır sesli duyurular da kişinin kendi işini kendisinin yapabilmesini destekler" şeklinde konuştu.

"Erişilebilirlik kurumsal bir sorumluluktur"

Engelli bireylere yönelik yaklaşımın acıma duygusu yerine eşit haklar, insan onuru ve bağımsızlık temelinde şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Uz, erişilebilirlik çalışmalarının belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Yaya yollarındaki engellerin belirlenmesi, toplu taşıma bilgilendirme sistemlerinin kontrol edilmesi ve kamu kurumlarının fiziki ve dijital hizmetlerinin incelenmesi gerektiğini belirten Uz, "15 Ekim Beyaz Baston Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, sorumluluklarımızı hatırladığımız ve eksiklerimizle yüzleştiğimiz zamanlar olmalıdır. Engelli bireylere acımak, onların ihtiyaçlarını anlamanın ve haklarını gözetmenin yerini tutmaz. Karşımızda kendi kararlarını veren, çalışan, üreten, ailesine ve topluma katkı sunan, eşit haklara sahip insanlar vardır. Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak engelli üyelerimizin eğitimde, çalışma hayatında ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların takipçisi olacağız. Erişilebilirlikten çalışma koşullarına, fırsat eşitliğinden ayrımcılıkla mücadeleye kadar taleplerini ilgili mercilere taşıyacak, çözüm için sendikal imkanlarımızı kararlılıkla kullanacağız. Engelli bireylerin taleplerini yılın her günü gündemde tutmak ve çalışmalarımızı onların doğrudan katılımıyla yürütmek için gayret göstereceğiz" dedi.