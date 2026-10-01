Bilecik Milletvekili Eldemir'in kayınvalidesi Döndü Karabacak hastanede vefat etti - Son Dakika
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Bilecik Milletvekili Eldemir'in kayınvalidesi Döndü Karabacak hastanede vefat etti

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Bilecik Milletvekili Eldemir\'in kayınvalidesi Döndü Karabacak hastanede vefat etti
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AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in eşi Funda Eldemir'in annesi Döndü Karabacak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karabacak'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Nevşehir'de defnedilecek.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in eşi Funda Eldemir'in annesi Döndü Karabacak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Nevşehir'e defnedilecek.

Kaynak: İHA
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