Bilecik Milletvekili Eldemir\'in kayınvalidesi Döndü Karabacak hastanede vefat etti

Bilecik Milletvekili Eldemir'in kayınvalidesi Döndü Karabacak hastanede vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in eşi Funda Eldemir'in annesi Döndü Karabacak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karabacak'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Nevşehir'de defnedilecek.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in kayınvalidesi hayatını kaybetti.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'in eşi Funda Eldemir'in annesi Döndü Karabacak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Nevşehir'e defnedilecek.
Kaynak: İHA
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