Üye Girişi
'Bilecik Mülakatı Söyleşisi' - Son Dakika

'Bilecik Mülakatı Söyleşisi'

07.12.2021 10:28
'Bilecik Mülakatı Söyleşisi'

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bilecik Mülakatı Söyleşisi' tarihçi Sinan Meydan'ın katılımıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Bilecik Mülakatı Söyleşisi' tarihçi Sinan Meydan'ın katılımıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bilecik Kent Konseyi Söyleşileri kapsamında Bilecik Mülakatı'nın 101'inci yıl dönümü etkinliklerinin kapanışı olan 'Bilecik Mülakatı Söyleşisi', Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin'in moderatörlüğünde ve tarihçi Sinan Meydan'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Söyleşiye Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Bilecikli vatandaşlar katıldı.

"Sevr'in yırtılma sürecine giden ilk adım Bilecik'te atıldı"

Tarihçi-yazar Sinan Meydan, izleyicilere Milli Mücadele dönemi ve bağımsızlığa giden yolda Bilecik Mülakatı'nın önemini anlattı. Bilecik Mülakatı'nın Sevr'in yırtılmasına giden sürecin ilk adımı ve dönüm noktası olduğunu belirten Sinan Meydan, bu görüşmeyle beraber Anadolu'da Ankara Hükümeti'nin elinin güçlendiğini, emperyalist işgalcilerin ağır bir darbe aldığını vurguladı. Misak-ı Milli'nin de temellerinin atıldığı Bilecik Mülakatı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasının önemini vurgulayan Sinan Meydan, ilelebet Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin bizlere ışık olmaya devam edeceğini belirtti.

"Olması gerekeni yapıyoruz"

Söyleşinin sona ermesinden sonra katılımcılara hediyelerini takdim etmek üzere sahneye çıkan Belediye Başkanı Semih Şahin, "Her yıl daha da güzel olmak koşuluyla istasyondaki çalışmaları devam ettireceğiz. Burada Bilecik halkının bizim yanımızda olması bizi bu konuda çok cesaretlendiriyor. Cesaret de demeyeyim, olması gerekeni yapıyoruz. Asıl ilginç olanı böyle bir programın daha önce yapılmamış olmasıdır. Biz normalde kurtuluşumuzu, ilk adımını attığımız yeri, ilk günü her yıl daha da coşkuyla kutlayacağız. Sinan Meydan Bey'in şehrimize gelip bize bu bilgileri vermesi bizlerin coşkusunu artırdı. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise; önümüzdeki dönemde bu tür anlamlı programları gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, Kent Konseyi'ne katkıları dolayısıyla Başkan Şahin'e teşekkürlerini sundu.

Söyleşinin ardından Sinan Meydan, kitaplarını imzalatmak isteyen vatandaşlarla fuaye alanında bir araya geldi. - BİLECİK

'Bilecik Mülakatı Söyleşisi'
'Bilecik Mülakatı Söyleşisi'
'Bilecik Mülakatı Söyleşisi'
'Bilecik Mülakatı Söyleşisi'
'Bilecik Mülakatı Söyleşisi'

Şeyh Edebali, Kent Konseyi, Sinan Meydan, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Bilecik Mülakatı Söyleşisi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu 10:38 Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! Baba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu 2 saat sonra ihbar etti 09:50 Baba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu 2 saat sonra ihbar etti İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı 08:53 İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı 19:14 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı 16:53 Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı

Son Dakika Haberleri
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
10:48 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı
10:37 Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu
10:26 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı
10:23 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
10:19 2022'de aşkı bulacak 5 burç! Siz de onlardan mısınız?
10:11 RTÜK'teki görevinden alınan İlker Ilgın'ın, 4 maaş birden aldığı ortaya çıktı!
10:02 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!
10:01 Akşener'den sonra İmamoğlu ailesi hangi lideri ziyaret etti?
Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı         
10:50
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti! Sumudica, gazetecinin sorusuna çok sinirlenip basın toplantısını terk etti!         
09:55
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı         
06:25
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı, 3 futbolcunun yıllık kazancından daha fazla         
17:54
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 10:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: 'Bilecik Mülakatı Söyleşisi' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement