Bilecik Nohutlu Mantısı'na Coğrafi İşaret! - Son Dakika
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Yerel

Bilecik Nohutlu Mantısı'na Coğrafi İşaret!

Bilecik Nohutlu Mantısı\'na Coğrafi İşaret!

Bilecik Nohutlu Mantısı, tescil ile kültürel miras olarak koruma altına alındı.

11.03.2025 11:26
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Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan 'Bilecik Nohutlu Mantısı'nın coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Gıda İşletme Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik'in 'Nohutlu Mantısı' gelecek nesillere aktarılması yönünde garanti altına alındığını ifade etti. Bu tescil, Bilecik'in eşsiz lezzetlerinden biri olan 'Nohutlu Mantı'nın' kültürel ve gastronomik mirasını koruma altına almakla kalmadığını aynı zamanda yöresel ürünlerin gelecek nesillere aktarılmasını da garanti altına aldığını anlatan Kaplan sözlerine şöyle devam etti;

"Bilecik'in 'Nohutlu Mantısı' yöreye özgü malzemeler ve geleneksel yöntemlerle hazırlanarak, lezzeti ve özgünlüğüyle dikkat çekiyor. Bu tescil, ürünün kalitesinin ve orijinalliğinin korunmasını sağlayacak ve Bilecik'in tanıtımına katkıda bulunacak. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim. 'Bilecik Nohutlu Mantısı'nın daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yöresel değerlerin dünya çapında tanınmasını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik Nohutlu Mantısı'na Coğrafi İşaret! - Son Dakika

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