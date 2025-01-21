Bilecik Orhangazi Mahallesi\'nde Cadde ve Sokaklar Yenileniyor

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Bilecik Belediyesi tarafından Orhangazi (Soğuksu) Mahallesinde yapılan çalışmalarla cadde ve sokaklar yenileniyor.

Doğalgaz ve diğer alt yapı çalışmaları sonrasında meydana gelen çukur ve arızalı bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında eskiyen kilit parke taşları yenilendi. Kaldırımların da yenilendiği çalışmalar dolayısıyla mahalle sakinleri ve esnaf duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Üst yapı çalışmalarının mahallenin diğer noktalarında da yerine getirileceği bilgisi verildi. - BİLECİK