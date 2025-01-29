Bilecik Otobüs Terminali\'nde Tavan Çöktü

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Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin alçı tavanı, yağışlardan kaynaklanan akıntılara dayanamayıp kısmen çöktü.

2017 yılında, Medine Tren Garı'ndan esinlenerek kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 12 milyon lira harcanarak dönemin Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından yaptırılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı her yoğun kar ve yağmur yağışı sonrasında tavanında akıntılar oluşuyordu. 2022 Şubat ayında ilk olarak tavanı çökmüş, ardından yağmur suları basmıştı. O gün yapılan incelemeler sonrası çalışmalar sonuçsuz kalınca, geçtiğimiz hafta sonu tavanın bir kısmı komple aşağı düştü. Şans eseri altında kimsenin olmaması muhtemel bir facianın da önüne geçerken, yolcular ve otogar esnafı her yağmur yağdığında tedirgin olduklarını anlatarak tavanın çökmeyen yerinin de üzerlerine çökmesinden korktuklarını belirtiler.

Öte yandan yolcu bekleme yerini su bastığı günlerde görevliler tavanın aktığı yerlere güvenlik şeridi çekerek önlem almaya çalışıyorlar. - BİLECİK